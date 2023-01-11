Мужчина нашел необычный способ разоблачать изменниц и столкнулся с осуждением

New York Post: житель Австралии нашел способ разоблачать изменниц

Житель Австралии нашел необычный способ разоблачать изменниц, столкнулся с осуждением в сети и получил совет заняться собственной личной жизнью. Его историю публикует New York Post.

33-летний продавец автомобилей Джей Ингрэм недавно закончил 12-летние отношения. После расставания мужчина начал знакомиться с девушками в социальных сетях и заметил, что нередко с ним начинают общение пользовательницы, у которых уже есть партнеры.

По словам Ингрэма, его возмутило такое поведение женщин, и он твердо решил бороться с изменницами. Он дал себе обещание на Рождество, что разоблачит их и откроет их избранникам неприятную правду. «Знаете, что я понял во время рождественских каникул? Женщины, которые выкладывали сторис со своими мужчинами в одинаковых пижамах под елкой, параллельно или до этого переписывались со мной», — рассказал он.

Мужчина решил найти фотографии своих собеседниц с их партнерами, приделать к ним свое изображение в фотошопе и опубликовать. Предварительно он предупредил женщин о том, что собирается сделать. «Неверность — это не самое приятное, что может случиться с человеком», — заключил Ингрэм.

Его поступок нашел одобрение у некоторых подписчиков, но большинство людей, увидевших творчество Ингрэма, осудили его. Мужчине посоветовали сосредоточиться на поиске пары и заняться собственной личной жизнью.

Ранее частный детектив из Великобритании Али Харрис перечислила наиболее часто встречающиеся признаки измены партнера. Харрис считает, что изменник может внезапно начать особенно заботиться о своей внешности: купить новую одежду, сменить парфюм и сделать новую прическу.