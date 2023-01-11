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01:04, 11 января 2023Экономика

Chevron направила в США первую партию нефти из Венесуэлы

Reuters: компания Chevron отгрузила первую партию нефти из Венесуэлы

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Американская энергетическая компания Chevron отгрузила первую партию нефти из Венесуэлы после получения разрешения от властей США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отгрузочные данные, полученные во вторник, 10 января.

В настоящее время танкер Sealeo с топливом находится на пути в Соединенные Штаты. Ожидается, что он прибудет на нефтеперерабатывающий завод в штате Миссисипи в воскресенье, 15 января.

В ноябре 2022 года правительство Соединенных Штатов разрешило американской нефтегазовой компании Chevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Таким образом, Вашингтон ослабил действующие санкции. «Разрешаются... продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron», — говорилось в генеральной лицензии. Уточняется, что речь идет о совместных предприятиях с участием американской компании и венесуэльской PdVSA.

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Марина Совина
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