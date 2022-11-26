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20:51, 26 ноября 2022Экономика

Власти США разрешили Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы

Власти США разрешили компании Сhevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы

Фото: Сhevron / Reuters

Власти Соединенных Штатов разрешили американской нефтегазовой компании Chevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.

Таким образом, Вашингтон ослабил санкции, действующие в отношении латиноамериканского государства.

«Разрешаются... продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron», — сказано в генеральной лицензии. Уточняется, что речь идет о совместных предприятиях с участием американской компании и венесуэльской PdVSA.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон хочет дать Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле. В издании пояснили, что это является сигналом смягчения санкций против страны. Chevron решила восстановить частичный контроль над добычей нефти на венесуэльских месторождениях, в которых у компании сохранились доли благодаря совместным предприятиям с Petroleos de Venezuela SA.

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Варвара Кошечкина
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