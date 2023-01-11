В России оценили возможность введения ограничений из-за китайцев

Роспотребнадзор: Россия не планирует вводить особые ограничения из-за коронавируса в Китае

Россия пока не планирует принимать особые меры из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае. Возможность введения ограничений по COVID-19 в стране из-за китайцев оценила начальник управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина, ее слова приводит «Интерфакс».

Представитель ведомства заявила, что в настоящее время сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в ряде государств, в том числе в КНР. «Но принимаемые Роспотребнадзором меры позволяют не препятствовать сложившимся торгово-экономическим отношениям с Китайской Народной Республикой», — добавила она.

По словам Шарабакиной, не допускать осложнения эпидситуации в России пока помогает автоматизированная система контроля за заболеваемостью. Она позволяет специалистам оценивать риски завоза инфекционных болезней на территорию России из других стран в режиме реального времени.

Ранее четыре пассажирских автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском контрольно-пропускном пункте Краскино впервые с февраля 2020 года. В общей сложности через границу в пункте пропуска Краскино проследовали 28 граждан КНР.