Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:13, 11 января 2023Путешествия

Названы самые опасные страны мира в 2023 году

World Population Review: Венесуэла названа самой опасной страной мира в 2023 году

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Тремя самыми опасными странами мира по количеству преступлений на каждые 100 тысяч населения в 2023 году названы Венесуэла, Папуя — Новая Гвинея и Южная Африка. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала World Population Review.

Отмечается, что в Венесуэле совершается более 80 преступлений на каждые 100 тысяч населения. По данным аналитиков, этот примерно вдвое превышает показатели России.

Материалы по теме:
«Прекрасная и нищая страна». Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
«Прекрасная и нищая страна».Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
29 апреля 2021
«На рынках покупают и рыбу, и женщин» Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
«На рынках покупают и рыбу, и женщин»Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
17 января 2022

Тем временем на четвертом месте в списке расположился Афганистан, на пятом — Гондурас, на шестом — Тринидад и Тобаго. Далее в рейтинге следуют Гайана, Сальвадор и Бразилия. Замыкает топ-10 самых опасных стран мира Ямайка.

Ранее в январе россиянам назвали лучшие места мира для «дикого» отдыха. Так, первое место рейтинга заняли Гималаи с зубчатыми пиками гор, долинами и ледниками. Далее следует островное государство Мадагаскар, а замыкает тройку лидеров национальный парк Кибале в Кении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Россия и Иран обсудят новый способ обхода западных санкций
Тренер клуба НХЛ рассказал о страхе перед российскими туалетами
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Российская учительница подралась с пятиклассницей и попала на видео
Отечественные кнопочные телефоны стали лидерами на российском рынке
Казахстан открестился от «юрты несокрушимости» на Украине
Названа самая востребованная профессия в США
Политолог раскритиковал инвестиции Европарламента в кассетные бомбы
Россиянин заживо сжег сожительницу и получил девять лет колонии
Канада купит 88 истребителей F-35A
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.