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19:05, 11 января 2023Ценности

Парень отверг девушку на свидании из-за ее наряда

Парень отверг блогершу Анну Шаффер на свидании из-за ее брюк и водолазки

Кадр: @anniekshaffer

Блогерша Анна Шаффер была отвергнута парнем из-за выбранного ею наряда. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте инфлюэнсерши, который насчитывает 166,5 тысячи подписчиков.

Девушка рассказала, что отправилась на свидание с потенциальным избранником и заметила, что он ведет себя подозрительно. По словам юзерши, она подумала, что оказалась не в его вкусе. Однако позже выяснила, что причиной отказа от дальнейшего общения стала ее одежда. Так, автор ролика надела на встречу брюки цвета хаки с завышенной талией и серую водолазку, добавив несколько аксессуаров.

Кадр: @anniekshaffer

«Я отказываюсь быть отвергнутой из-за свитера с высоким воротом. Я бы предпочла, чтобы мне отказывали из-за особенностей моего характера», — заявила Шаффер.

В ноябре блогерша Рэйч Холландез описала свою фигуру мужчине с сайта знакомств Hinge и сорвала свидание из-за его фразы о полных девушках. Юзерша отметила, что перед встречей решила предупредить его об особенностях своей внешности, однако осталась недовольна ответом.

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Алина Гостева
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