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20:12, 7 ноября 2022Ценности

Девушка описала свою фигуру мужчине с сайта знакомств и сорвала свидание

Блогерша Холландез сорвала свидание с мужчиной из сети после его фразы о полных девушках

Фото: @rachhollandaise

Блогерша Рэйч Холландез описала свою фигуру мужчине с сайта знакомств Hinge и сорвала свидание из-за его фразы о полных девушках. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша отметила, что перед встречей решила предупредить его об особенностях своей внешности, однако осталась недовольна ответом. «Я призналась, что обладаю размером плюс-сайз, что я гордая полная девушка, которая не стесняется своего веса. И он ответил: "Пока ты не кит, я все равно пойду с тобой на свидание"», — рассказала Холландез. При этом она уточнила, что он имеет в виду. «Он заявил: "Пока ты не стала жирной"», — пояснила автор видео.

В свою очередь, блогерша подчеркнула, что впоследствии отказалась от встречи с данным пользователем сети. «Мораль истории: не встречайся с парнями из приложения Hinge!» — заключила она.

В октябре полная блогерша с никнеймом Bubbles снялась в откровенном виде с бодипозитивной фразой. Так, девушка предстала перед камерой в джинсах, с расстегнутой белой рубашкой и в бюстгальтере, демонстрируя особенности своей фигуры.

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Алина Гостева
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