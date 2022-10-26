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02:00, 26 октября 2022Ценности

Блогерша снялась в откровенном виде с фразой «ты можешь быть толстой и горячей»

Тучная блогерша Bubbles снялась в бюстгальтере с расстегнутой рубашкой и восхитила фанатов

Кадр: @bubblesworlddd / TikTok

Тучная блогерша с никнеймом Bubbles снялась в откровенном виде с бодипозитивной фразой. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, девушка предстала перед камерой в джинсах, с расстегнутой белой рубашкой и в бюстгальтере, демонстрируя особенности своей фигуры. Кроме того, инфлюэнсерша распустила волосы каштанового оттенка, разделив их на пробор, а также надела серьги-кольца и цепочку с кулоном. «Ежедневное напоминание: ты можешь быть толстой и горячей. И вы не докажете обратное», — заявила автор видео.

В свою очередь зрители поддержали девушку, сделав ей комплименты. «Королева, ты не толстая, а уникальная», «Ты прекрасна», «Подтверждаю, ты великолепна», — прокомментировали они.

В августе блогерша Лэйни Гипсон показала свой выпирающий живот со словами «это сексуально» и порадовала поклонников. Так, на размещенных кадрах полная юзерша предстала в облегающих белой майке и зленых брюках с растительным орнаментом.

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Алина Гостева
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