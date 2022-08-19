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Полная блогерша показала в сети выпирающий живот со словами «это сексуально»

Блогерша Лэйни Гипсон показала на видео свой выпирающий живот и порадовала подписчиков

Фото: @laneygipson

Блогерша Лэйни Гипсон показала свой выпирающий живот со словами «это сексуально» и порадовала поклонников. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Известно, что в соцсетях девушка делится советами по моде и освещает тему бодипозитива. Так, на размещенных кадрах полная юзерша предстала в облегающих белой майке и зленых брюках с растительным орнаментом. «Если у вас такой живот, пожалуйста, знайте, что вы очень сексуальны», — подписала она публикацию.

В свою очередь зрители оценили видео инфлюэнсерши, отметив, что распространяемая ею информация помогает им принимать свою внешность. «В последнее время меня все сильнее беспокоит мой живот. Приятно видеть, что я не одна так выгляжу», «Мне нужно было это сегодня услышать», «Ты прекрасна. Мы, подписчицы, любим тебя», — прокомментировали они.

Ранее в августе сообщалось, что полная блогерша Эбби Байбл прогулялась по улицам Майами-Бич, Флорида, в откровенном образе и восхитила фанатов. Плюс-сайз-модель вышла на публику в спортивных мини-шортах, кардигане нараспашку и розовом бюстгальтере от бикини вместо топа. Дополнили образ белые шлепанцы, зеленая бейсболка и ярко-салатовая сумка-багет.

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Алина Гостева
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