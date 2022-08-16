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Полная блогерша вышла на публику в бюстгальтере и восхитила фанатов

Полная блогерша Байбл появилась на улицах Майами-Бич в мини-шортах и восхитила фанатов

Фото: @theabbybible

Полная блогерша Эбби Байбл прогулялась по улицам Майами-Бич, Флорида, в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Плюс-сайз-модель вышла на публику в спортивных мини-шортах, кардигане нараспашку и розовом бюстгальтере от бикини вместо топа. Дополнили образ белые шлепанцы, зеленая бейсболка и ярко-салатовая сумка-багет. На размещенных кадрах активистка бодипозитива запечатлена при естественном освещении и без использования ретуши, демонстрируя рельефную кожу ног и целлюлит.

Пользователи сети сделали комплименты автору публикации в комментариях. «Икона!», «Барби на отдыхе», «Какая милая», «Каково это — быть такой стильной?», «Ты великолепна», — писали юзеры.

Ранее в августе полная блогерша Кристин Бьюзан раскрыла простой способ казаться стройнее на фото при позировании сидя. По словам девушки, для достижения подобного эффекта следует перестать сутулиться, расположиться по диагонали на краю стула, вытянув дальнюю от камеры ногу и согнув ближнюю. При этом одна рука должна остаться на бедре, а вторую потребуется отвести в сторону и упереться ладонью в сиденье.

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Карина Черных
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