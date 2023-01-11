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08:17, 11 января 2023Силовые структуры

В Екатеринбурге обнаружили труп с отрезанной кистью

В Екатеринбурге в районе Эльмаш прохожие нашли труп с отрезанной кистью

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В районе Эльмаш Екатеринбурга местные жители обнаружили труп, из-за большого количества крови вокруг тела очевидцы полагают, что была отрезана кисть. Об этом сообщает издание Ura.ru.

«Я увидела, что вокруг тела много крови, показалось, что была отрезана кисть», — рассказала одна из очевидцев. Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, тело погрузили в мешок. Издание обратилось в Следственный комитет по Свердловской области, однако никаких комментариев пока не поступало.

Ранее в шахте лифта многоэтажного дома под Петербургом был найден труп 35-летнего мужчины без ноги. Сообщается, что погибшего вызвали в связи с поломкой лифта. После прибытия мужчина потерял связь с диспетчером.

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Варвара Кузьмина
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