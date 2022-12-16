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18:06, 16 декабря 2022Россия

Под Петербургом в шахте лифта обнаружили труп без ноги

В шахте лифта многоэтажки под Петербургом обнаружили труп мужчины без ноги

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В шахте лифта 20-этажного дома под Петербургом нашли труп 35-летнего мужчины без ноги. Об этом порталу 47news рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел на улице Шувалова в городе Мурино вечером 15 декабря. Мертвого мужчину с рваными ранами и оторванной ногой обнаружили на крыше лифтовой кабины.

Утверждается, что погибший выполнял электромонтажные работы — во время ночного дежурства ему якобы поступило сообщение о поломке лифта. Приехав на вызов, мужчина потерял связь с диспетчером. Предположительно, он работал на 19 этаже и сорвался вниз. По неподтвержденным данным, он находился в нетрезвом состоянии, отмечает 47news.

Обстоятельства произошедшего устанавливает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Ранее сообщалось, что житель Таганрога упал в шахту застрявшего между этажами лифта и погиб.

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Варвара Родикова
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