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14:48, 11 января 2023Силовые структуры

Бывшего российского депутата осудили на 15 лет за создание нарколаборатории

В Ярославле 29-летнего экс-депутата осудили на 15 лет колонии за создание нарколаборатории

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ярославский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 29-летнего бывшего районного депутата Александра Бортникова за создание нарколаборатории. Об этом в среду, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года Бортников организовал нарколабораторию в доме. Во время задержания у него изъяли 17 килограммов синтетических наркотиков и более 112 килограммов прекурсоров.

Отмечается, что фигурант являлся депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения. Известно, что подельники Бортникова также были осуждены. Один из них получил 15 лет и 3 месяца колонии, а второй — 10 лет и 3 месяца.

Ранее стало известно, что в подмосковном Зарайске сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию, организованную 22-летним уроженцем Украины — он задержан.

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Екатерина Власова
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