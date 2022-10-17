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15:44, 17 октября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала уроженца Украины за организацию нарколаборатории в Подмосковье

ФСБ задержала 22-летнего уроженца Украины, организовавшего нарколабораторию в Подмосковье
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В подмосковном Зарайске сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию, организованную 22-летним уроженцем Украины — он задержан. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Москве и Московской области.

Изъято более тонны реактивов и 13,5 килограмма мефедрона. Нарколаборатория была обустроена в загородном доме, ее производственная мощность составляла более 100 килограммов мефедрона в месяц.

Подозреваемый приобретал в даркнете прекурсоры и химические реактивы для производства наркотиков, а реализовывал их через закладки в лесах Московской и Рязанской областей. На допросе он сообщил координаты тайников.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков.

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Любовь Ширижик
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