Умер первый президент Башкирии

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался после продолжительной болезни

Первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Зампредседателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров в беседе с ТАСС заявил, что политик умер после продолжительной болезни.

12 декабря 1993 года Рахимов был избран первым президентом Башкирии, набрав 63 процента голосов. В 1993-2001 годах являлся членом Совета Федерации и членом Государственного Совета России. 15 июля 2010 года бывший президент России Дмитрий Медведев принял отставку Рахимова с поста президента Башкирии.

3 января в Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. По данным РИА Новости, его похоронили в Чечне, на родине бывшего председателя ВС РСФСР.

