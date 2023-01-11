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22:20, 11 января 2023Россия

Умер первый президент Башкирии

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался после продолжительной болезни
Муртаза Рахимов

Муртаза Рахимов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Зампредседателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров в беседе с ТАСС заявил, что политик умер после продолжительной болезни.

12 декабря 1993 года Рахимов был избран первым президентом Башкирии, набрав 63 процента голосов. В 1993-2001 годах являлся членом Совета Федерации и членом Государственного Совета России. 15 июля 2010 года бывший президент России Дмитрий Медведев принял отставку Рахимова с поста президента Башкирии.

3 января в Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. По данным РИА Новости, его похоронили в Чечне, на родине бывшего председателя ВС РСФСР.

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Марина Совина
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