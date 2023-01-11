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15:30, 11 января 2023Из жизни

Умер находивший порно по запаху и посадивший 200 преступников пес

The Mirror: умерла полицейская собака, умевшая искать порно по запаху

Фото: Weber County Sheriff's Office

Полицейская собака из американского штата Юта, умевшая находить флешки с порно по запаху, умерла, посадив в тюрьму 200 преступников. Об этом сообщает The Mirror.

Пса по кличке URL взяли в полицию из организации по спасению животных в мае 2016 года. Тогда у него была плохая репутация: он громко лаял, кусался и не поддавался дрессировке.

URL стал четвертой собакой в мире, которую по специальной программе обучали искать электронику по запаху. Пес работал с детективом Кэмероном Хартменом. За свою карьеру собака участвовала в 200 обысков и обнаружила электронные доказательства десятков преступлений, связанных с сексуальным преследованием детей.

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В частности, URL удалось найти флешку, замаскированную под ключ и хранившуюся на связке ключей, и карточку micro-SD в закрытой упаковке с детским питанием, которая лежала в коробке с другими предметами внутри большого ящика. Кроме того, собака смогла найти даже части мобильного телефона, спрятанные в стене позади туалета в тюрьме округа Вебер.

В минувшем году собака вышла на пенсию и с тех пор жила в семье полицейского. В возрасте семи лет URL скончался. Хартман рассказал, что для него было честью служить с этим псом. «Спасибо, URL, за то, что доверял мне, за трудолюбие, за безусловную любовь ко мне и за то, что был частью моей семьи», — сказал полицейский.

Ранее сообщалось, что умная собака помогла пожарному в городе Джорджтаун, штат Техас, и попала на видео. Она открыла для спасателя случайно захлопнувшуюся дверь.

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Алиса Дмитриева
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