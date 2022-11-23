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14:26, 23 ноября 2022Из жизни

Умная собака открыла захлопнувшуюся дверь хозяину и попала на видео

The Mirror: собака помогла случайно захлопнувшему дверь пожарному зайти в помещение

Умная собака помогла пожарному в городе Джорджтаун, штат Техас, и попала на видео. На запись произошедшего обратило внимание издание The Mirror.

Спасатель работал в здании пожарной станции, решил ненадолго выйти на улицу и случайно захлопнул за собой дверь. Когда он попытался вернуться, оказалось, что система доступа в помещение при помощи магнитных карточек временно вышла из строя. В помещении осталась его собака по кличке Кода.

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Собаке удалось толкнуть дверь и открыть ее для хозяина. «Она заметила, что я пытаюсь открыть дверь, быстро подбежала и помогла мне зайти внутрь, открыв дверь для меня», — рассказал мужчина.

Кода помогает пожарным в обучении правилам пожарной безопасности и является зарегистрированной собакой-терапевтом.

Ранее сообщалось, что служебная собака по кличке Сторм была награждена медалью за два героических поступка. Пес спас хозяйку от грабителей, а в другой раз вытащил двух котов из горящего дома.

Алиса Дмитриева
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