Собака спасла хозяйку от грабителей и вытащила котов из горящего дома

The Mirror: служебную собаку наградили медалью за спасение хозяйки и котов

Служебная собака по кличке Сторм была награждена медалью за два героических поступка. Об этом сообщает The Mirror.

Хозяйка Сторма, 64-летняя Карен Кросби из города Ливерпуль, Великобритания, рассказала, что в 2019 году пес спас ее от грабителей, пробравшихся в дом. Собака породы аляскинский маламут услышала, что в доме находятся чужие люди, и прогнала их, заставив оставить украденные вещи.

Позже, в мае этого года, Сторм вытащил двух котов Кросби из горящего дома. Когда здание наполнилось дымом, маламут вытолкнул их на улицу через окно, а сам ушел в другую комнату, ожидая спасения. «Полиция была так впечатлена, что лично отвезла его к ветеринару, чтобы проверить, не надышался ли он дымом и не пострадал ли. Сотрудник полиции не отходил от него ни на шаг и сказал, что он не хуже обученной полицейской собаки», — рассказыает Кросби.

Благотворительная организация по защите животных Blue Cross наградила Сторма медалью за храбрость и героизм. В ежегодной номинации маламут занял первое место, обогнав 650 других домашних питомцев. «Это был очень сложный выбор, но Сторм занял первое место. Он удивительный питомец, который является ценным членом семьи», — говорит исполнительный директор организации Крис Берджес.

Сторм уже долгое время помогает своей хозяйке справляться с повседневными задачами. У Кросби остеохондроз, слабая чувствительность левой ноги, проблемы со зрением, шум в ушах и астма. Пес оповещает женщину, если ей звонят, и помогает переходить дорогу. Он также способен чувствовать приближение приступа астмы. «Сторм — мой герой во всем, что он сделал и продолжает делать», — утверждает хозяйка.

Ранее сообщалось, что 84-летняя Перл Рэдклифф из США пропала на двое суток и была найдена без сознания со своей собакой. Предполагается, что питомец находился рядом с хозяйкой все время и охранял ее, пока она лежала на асфальте.