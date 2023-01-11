Россиянин зарезал 28-летнего посетителя кафе после драки и попал под следствие

В Тобольске 18-летний юноша зарезал 28-летнего посетителя кафе после драки

В Тобольске 18-летний юноша зарезал 28-летнего посетителя кафе возле общественного заведения. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 1 января в кафе отдыхали две компании. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. После этого фигурант напал с ножом на жертву и нанес ему удары в живот и лицо. Потерпевшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее стало известно, что в Бурятии дальнобойщик остановился на ночлег на стоянке и зарезал водителя другой фуры.