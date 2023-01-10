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17:04, 10 января 2023Силовые структуры

Российский дальнобойщик зарезал водителя фуры во время ссоры на стоянке

В Бурятии дальнобойщик остановился на ночлег на стоянке и зарезал водителя другой фуры

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия

В Бурятии 37-летний водитель фуры признался в убийстве дальнобойщика во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 8 января обвиняемый, управлявший большегрузом, остановился на ночлег на стоянке в городе Северобайкальск, рядом с ним припарковался другой грузовой автомобиль. Ночью между водителями фур возник конфликт, переросший в потасовку. Во время драки фигурант достал нож и ударил им оппонента в грудь. Тот скончался на месте.

Напарник потерпевшего выбил нож из рук нападавшего, обездвижил его, позвонил в полицию и до приезда стражей порядка удерживал фигуранта.

Сейчас решается вопрос об аресте убийцы.

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Елизавета Новикова
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