Российский дальнобойщик зарезал водителя фуры во время ссоры на стоянке

В Бурятии дальнобойщик остановился на ночлег на стоянке и зарезал водителя другой фуры

В Бурятии 37-летний водитель фуры признался в убийстве дальнобойщика во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 8 января обвиняемый, управлявший большегрузом, остановился на ночлег на стоянке в городе Северобайкальск, рядом с ним припарковался другой грузовой автомобиль. Ночью между водителями фур возник конфликт, переросший в потасовку. Во время драки фигурант достал нож и ударил им оппонента в грудь. Тот скончался на месте.

Напарник потерпевшего выбил нож из рук нападавшего, обездвижил его, позвонил в полицию и до приезда стражей порядка удерживал фигуранта.

Сейчас решается вопрос об аресте убийцы.