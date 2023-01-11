Дурова раскритиковали за внешний вид на встрече с руководством ОАЭ

Эксперт по этикету Холгова назвала неуместным внешний вид Дурова на встрече с лидерами ОАЭ

Высокие дутые кроссовки и другие атрибуты повседневного стиля, надетые создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым на встречу с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), являются неуместными. Об этом «Ленте.ру» заявила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова, добавив, что встречи на таком высоком уровне требуют соблюдения самых жестких правил дресс-кода.

«Для встреч такого уровня предусмотрен самый строгий специальный дресс-код, он называется Business Best. Согласно такому коду, люди на встрече должны быть одеты в очень консервативном стиле: только темно-синие костюмы, только кипенно белые сорочки в идеале под запонки, черные туфли и черные носки», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что представители арабского мира имеют право находиться в своих традиционных одеждах, но западные партнеры должны носить костюмы из уважения к собеседникам высокого ранга.

«Одежда — это тоже индикация "свой-чужой": по тому, как мы приходим на встречу, наши визави могут понять, насколько мы уважительны, насколько для нас важна встреча. Никому не понравится, если на встречу с нами человек придет в неопрятном виде», — добавила Холгова.

Внешний вид Дурова транслирует что-то повседневное: это не очень важная встреча, зашел ненадолго решить какой-то вопрос Альбина Холгова эксперт по этикету

По ее мнению, выбор расслабленного стиля для встречи с шейхами связан с особенностями профессиональной сферы, в которой работает сам Дуров.

«Мы должны понимать, что мы имеем дело с человеком из IT-сферы, которому свойственен дресс-код кэжуал. Дуров именно из этой среды, для них были введены послабления в требованиях к одежде. Но все же на встречах такого уровня желательно придерживаться классического дресс-кода, все же это не встреча с коллегами-айтишниками», — заключила специалист.

Ранее Дуров встретился в Дубае встретился с эмиром города и премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль-Мактумом. Фотографии встречи опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных изображениях видно, что основатель Telegram одет в расслабленном стиле: обтягивающая футболка под пиджак, растрепанные волосы и высокие дутые кроссовки.