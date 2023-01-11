В России отреагировали на желание Турции лечить пострадавших на Украине военных

Сенатор Климов заявил о необходимости изучить предложение Турции о гумкоридоре на Украине

Турция давно публично выражает желание работать с обеими сторонами украинского конфликта, выступая посредником. Тем не менее каждое предложение нужно внимательно рассматривать на предмет наличия подводных камней и соответствия интересам России. Так в разговоре с «Лентой.ру»

сенатор Совфеда Андрей Климов отреагировал на желание Турции лечить пострадавших на Украине военных.

«Иногда посредничество этой страны бывает полезным. Как в случае с зерновой сделкой или с обменом пленных, нередко происходящим именно при участии Анкары. Глупо отказывать от такой возможности. Но, когда мы говорим о гуманитарных коридорах или других историях, нужно разбираться, насколько это соответствует нашим интересам в рамках текущей ситуации», — считает политик.

По его словам, система здравоохранения Украины не справляется с обрушившимся на нее давлением, потому в этом отношении создание гумкоридора действительно может быть обосновано. Однако необходимо внимательно изучать детали предлагаемого Анкарой формата.

«Все же Турция, в отличие от многих других государств, ориентированных на Запад, никогда не вводила против нас санкции, всегда оказывала содействие. Многие хотели бы эти отношения разрушить. Так что комментировать что-то, не зная деталей, сложно. Нужно понимать еще и то, что в Турции скоро выборы, так что многие ее действия, заявления могут быть направлены не во вне, а именно на собственных избирателей», — допустил Климов.

Турция выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине и выразила готовность лечить военных, пострадавших в ходе конфликта.

«Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность», — заявил ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.