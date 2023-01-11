Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 11 января 2023Мир

Турция выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине

Эрдоган поддержал открытие гуманитарного коридора на Украине и одобрил идею лечить раненых
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Presidential Press Office / Reuters

Турция выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине и выразила готовность лечить военных, пострадавших в ходе конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность. Мы продолжим работу в этом направлении», — прокомментировал политик заявление турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча, предложившего открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Анкары.

Ранее стало известно, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым. Если этот механизм будет создан, десятки тысяч детей благополучно воссоединятся со своими семьями через Турцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Заказы на российские самолеты подверглись критике Путина
Россияне стали массово скупать квартиры в Москве и Подмосковье
Тигр напал на 12-летнюю девочку
Назван срок продажи заводов IKEA в России
В США рассказали о задачах обещанных Киеву AMX-10RC
В США рассказали о поисках пропавших британцев под Соледаром
Украина потребовала от международных банков уйти из России
Семенович отреагировала на госпитализацию Костомарова
Сотрудники ФСБ и МВД задержали россиянина за поджог архива ФСИН
Обвинявшийся в изнасиловании рэпер Yung Trappa вышел на свободу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.