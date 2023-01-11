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02:06, 12 января 2023Среда обитания

Известная актриса избавится от дома в США

Актриса Хелен Миррен выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за $17 миллионов

Фото: Stoccy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известная британская актриса Хелен Миррен и ее муж, режиссер Тейлор Хэкфорд решили избавиться от дома в США. Пара выставила недвижимость на продажу за 17 миллионов долларов (около 1,1 миллиарда рублей), сообщает Mansion Global.

Особняк 1911 года постройки находится в городе Лос-Анджелес. Он располагается на участке в 2,6 гектара и включает в себя два жилых здания — основной дом и гостевую постройку. Суммарная площадь двух объектов составляет 111,4 квадратного метра. Внутри них — восемь спален и 11 ванных комнат.

Помимо жилых построек, на территории также имеются сад, бассейн, гараж на пять автомобилей и просторная терраса. Участок примыкает к тихой парковой зоне.

Ранее в январе дом в Лос-Анджелесе захотел продать актер Майкл Б. Джордан. За особняк в престижном районе звезда фильма «Черная пантера» рассчитывает получить 13 миллионов долларов, при этом сам актер приобрел недвижимость в мае 2022 года за 12,5 миллиона.

Александра Качан
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