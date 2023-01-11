Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
05:21, 11 января 2023Среда обитания

Известный американский актер продаст дом менее чем через год после покупки

Американский актер Майкл Б. Джордан выставил на продажу дом, купленный в мае 2022 года

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Известный американский актер, звезда фильмов «Черная Пантера» и «Крид» Майкл Б. Джордан выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе. После покупки объекта прошло меньше года, сообщает Mansion Global.

Актер попросил за особняк в престижном районе почти 13 миллионов долларов. Он приобрел его в мае 2022 года за 12,5 миллиона. Около 500 тысяч долларов Джордан потратил на ремонт. Причины скорой продажи жилья не уточняются.

Материалы по теме:
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021
Кривые стены, скалы и поля: как выглядят лучшие здания 2022 года
Кривые стены, скалы и поля:как выглядят лучшие здания 2022 года
31 декабря 2022

В распоряжении новых владельцев окажутся более тысячи квадратных метров. Внутри есть в том числе восемь спален, тренажерный зал, домашний кинотеатр и гардеробные. На участке возведен гостевой дом, а также оборудован бассейн, зона отдыха и беседка с камином.

Ранее американский актер Сильвестр Сталлоне и его жена актриса Дженнифер Флавин решили продать свой особняк в Хидден-Хилс менее чем через год после покупки. Они попросили за него 22,5 миллиона долларов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию Соледара
Российские силы подавили расчеты польских минометов в ЛНР
Объем военной помощи Запада Украине почти сравнялся с оборонным бюджетом России
Российская путешественница перечислила минусы переезда в Таиланд
Доктор Павлова предупредила несколько групп людей об опасности пневмонии
Аналитик рассказал о способах защитить данные при потере телефона
Известный американский актер продаст дом менее чем через год после покупки
Сексологи подсказали способы улучшить качество интимной жизни
Мужчина нашел необычный способ разоблачать изменниц и столкнулся с осуждением
Посол России оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.