Известный американский актер продаст дом менее чем через год после покупки

Американский актер Майкл Б. Джордан выставил на продажу дом, купленный в мае 2022 года

Известный американский актер, звезда фильмов «Черная Пантера» и «Крид» Майкл Б. Джордан выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе. После покупки объекта прошло меньше года, сообщает Mansion Global.

Актер попросил за особняк в престижном районе почти 13 миллионов долларов. Он приобрел его в мае 2022 года за 12,5 миллиона. Около 500 тысяч долларов Джордан потратил на ремонт. Причины скорой продажи жилья не уточняются.

В распоряжении новых владельцев окажутся более тысячи квадратных метров. Внутри есть в том числе восемь спален, тренажерный зал, домашний кинотеатр и гардеробные. На участке возведен гостевой дом, а также оборудован бассейн, зона отдыха и беседка с камином.

Ранее американский актер Сильвестр Сталлоне и его жена актриса Дженнифер Флавин решили продать свой особняк в Хидден-Хилс менее чем через год после покупки. Они попросили за него 22,5 миллиона долларов.