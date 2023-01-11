Годовая инфляция в России замедлилась

Минэкономразвития: годовая инфляция в России с 1 по 9 января замедлилась до 11,65%

Годовая инфляция в России в период с 1 по 9 января 2023 года замедлилась до 11,65 процента по сравнению с 12,19% на 26 декабря 2022 года. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития о текущей ценовой ситуации.

Так, в сегменте продовольственных товаров опережающими инфляцию темпами подорожали огурцы (на 13 процентов) и помидоры (на 12,9 процента) в годовом выражении. Стоимость плодоовощной продукции стала выше в среднем на 6,5 процента.

Среди непродовольственной продукции цены практически не изменились. На услуги цены выросли на 0,05 процента за счет роста цен на бытовые услуги и городской пассажирский транспорт.

При этом на туристические услуги цены снизились из-за того, что подешевели авиабилеты.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что показатель инфляции в России по итогам 2022 года составил 11,9 процента. При этом он полагает, что в первом квартале темпы роста цен снизятся, а во втором могут опуститься ниже целевых 4 процентов.