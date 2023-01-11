ЦБ России впервые с 2019 года решил зарегистрировать новый банк

ЦБ принял решение о государственной регистрации банка «Точка»

Российский Центральный банк принял решение о государственной регистрации банка «Точка», говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает РИА Новости, это произошло впервые с 2019 года (тогда регистрировался казанский «Банк 131»).

«Точка» получит универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Основной деятельностью банка будет предоставление дистанционных услуг и сервисов малым и средним предприятиям.