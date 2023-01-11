Стал известен виновник ДТП с участием пассажирского автобуса и «КамАЗа»

ГИБДД: виновником ДТП с автобусом в Армавире стал выехавший на красный водитель «КамАЗа»

Виновником смертельного ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в Армавире, по предварительным данным, стал водитель «КамАЗа». Об этом пишет ТАСС.

По информации управления ГИБДД по Краснодарскому краю, он выехал на регулируемый перекресток на красный. В результате грузовик столкнулся с автобусом «ПАЗ», который выполнял поворот налево на разрешающий сигнал светофора, уточнили в ведомстве.

Также стало известно, что среди пострадавших в ДТП восьмилетняя девочка — она получила перелом ключицы.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что на трассе под Армавиром автобус столкнулся в лоб с грузовиком. В результате один человек погиб, еще семь получили травмы, трое из нихз находятся в реанимации. Водитель «КамАЗа» получил травму позвоночника, у одной из пассажирок — перелом основания черепа, она — в коме.