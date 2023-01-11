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13:14, 11 января 2023Силовые структуры

Российского военного осудили на пять лет за избиение офицера в парке «Патриот»

Суд приговорил к 5,5 года колонии мобилизованного за избиение офицера в парке «Патриот»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы мобилизованного военного Александра Лешкова, который избил офицера в парке «Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признан виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации.

Приговор обжалован и пока не вступил в законную силу.

16 ноября 2022 года Лешкова арестовали. Из материалов дела следовало, что 13 ноября он во время проведения строевого смотра в парке «Патриот» нецензурно высказал свое недовольство организацией службы, обеспечением вещевым имуществом и огневой подготовкой мобилизованных офицерам и подполковнику Мазанову. При этом Лешков выпустил в лицо начальнику дым от сигареты, тот отстранил его рукой, и тогда он ударил Мазанова кулаком в грудь.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 334 («Насильственные действия в отношении начальника») и части 2 статьи 336 («Оскорбление военнослужащего») УК РФ.

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Любовь Ширижик
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