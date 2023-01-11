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18:03, 11 января 2023Путешествия

В США сняли запрет на вылеты после крупного сбоя в системе

Президент США Джо Байден распорядился провести расследование из-за сбоя в системе полетов

Фото: Unsplash

В США заявили о снятии запрета на вылеты после крупного сбоя в системе оповещения пилотов NOTAM. Об этом сообщает в среду, 11 января, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на своей странице в Twitter.

По данным Reuters, на 17:00 по московскому времени число отложенных из-за сбоя рейсов составляет около четырех тысяч, а отмененных — 650. Президент США Джо Байден распорядился провести расследование и выяснить причины произошедшего. Министерство транспорта США уже разбирается в случившемся.

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«Они (в Минтранспорта — прим "Ленты.ру") не знают, в чем причина. Мы ответим через пару часов», — приводит агентство слова Байдена.

Ранее 11 января стало известно о серьезном сбое в системе оповещения пилотов США. Отмечалось, что подобная ситуация угрожает всем полетам на территории страны, поскольку система отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени.

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Зарина Дзагоева
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