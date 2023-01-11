В Артемовске уничтожили главу отделения партии Порошенко

Глава отделения украинской партии «Европейская солидарность» Логвин убит в Артемовске

Российские военнослужащие уничтожили в Артемовске главу Каменец-Подольского регионального отделения украинской партии «Европейская солидарность» (ЕС) Александра Логвина. Об этом пишет «Украина.ру».

Убитый служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также был активистом «Солидарной молодежи». В 2014 году он принимал активное участие в противостоянии с правоохранителями на Евромайдане.

Партию «Европейская солидарность» (ЕС) возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко.

Ранее стало известно, что иностранные наемники в состоянии опьянения могли убить трех украинских военнослужащих на блокпосту в Снигиревке.