В Артемовске уничтожили главу отделения партии Порошенко
Глава отделения украинской партии «Европейская солидарность» Логвин убит в Артемовске
Российские военнослужащие уничтожили в Артемовске главу Каменец-Подольского регионального отделения украинской партии «Европейская солидарность» (ЕС) Александра Логвина. Об этом пишет «Украина.ру».
Убитый служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также был активистом «Солидарной молодежи». В 2014 году он принимал активное участие в противостоянии с правоохранителями на Евромайдане.
Партию «Европейская солидарность» (ЕС) возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко.
Ранее стало известно, что иностранные наемники в состоянии опьянения могли убить трех украинских военнослужащих на блокпосту в Снигиревке.