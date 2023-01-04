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13:00, 4 января 2023Бывший СССР

Иностранные наемники убили трех военных ВСУ на блокпосту в Снигиревке

РИА Новости: иностранные наемники убили трех военных ВСУ на блокпосту в Снигиревке

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Иностранные наемники, предположительно будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, убили трех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на блокпосту в Снигиревке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного украинского военнослужащего.

Отмечается, что инцидент произошел 30 декабря. Иностранные наемники, предположительно поляки, при въезде в город Снигиревка Баштанского района Николаевской области Украины убили трех несущих службу украинских военнослужащих и тем самым спровоцировали конфликт с подконтрольными Киеву силовыми структурами.

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Варвара Кошечкина
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