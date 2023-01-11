Диетолог рассказала о правильном способе похудения после праздников

Диетолог Соломатина: необходимо постепенно сбрасывать калории после новогодних праздников

Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно избавляться от набранных во время новогодних праздников килограмм. Этим она поделилась в интервью с радио Sputnik.

Специалист отметила, что люди стремятся похудеть перед праздниками, чтобы хорошо выглядеть, однако после их окончания многие склонны пренебрегать правилами здорового образа жизни, предпочитая объедаться. «А после окончания праздников встает вопрос, как теперь избавляться от этого багажа в виде лишних килограммов», — указала она.

Диетолог порекомендовала постепенно сбрасывать вес, снижая количество потребляемых калорий. Она подчеркнула, что здесь требуется индивидуальный подход, поскольку все зависит от исходных данных и желаемой цели. Однако, отметила Соломатина, можно сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250–500 килокалорий в сутки.

Кроме того, следует увеличивать физическую активность, добавила она. «Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю», — подытожила Соломатина.

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