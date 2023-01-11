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20:54, 11 января 2023Силовые структуры

Топившую падчерицу в унитазе россиянку осудили на четыре года

Под Волгоградом мачехе, приложившей к голове падчерицы раскаленный утюг, дали четыре года

Кадр: СУ СК России по Волгоградской области

В Волгоградской области местную жительницу Гульнару Низамову осудили на четыре года за истязание восьмилетней падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Также с нее взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным следствия, с мая по июнь 2022 года в частном доме на Комсомольской улице в поселке Красный Октябрь мачеха из-за неприязни к девочке регулярно избивала ее. В один из дней она взяла раскаленный утюг и приложила его к голове ребенка, после чего избила девочку до потери сознания.

В июне обвиняемая сначала избила падчерицу руками и ногами, а затем опустила ее голову в унитаз и стала топить, смывая воду. Посчитав, что этого недостаточно, она отхлестала девочку ремнем и опустила голову девочку в таз с водой. Также женщина била девочку скалкой по голове и коленом в живот.

Как сообщалось ранее, не выдержав издевательств, потерпевшая убежала из дома к бабушке и рассказала о случившемся. Та обратилась в правоохранительные органы, после чего россиянку задержали и поместили в СИЗО. По сведениям издания V1.ru, фигурантка много лет работала учительницей информатики.

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Елизавета Новикова
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