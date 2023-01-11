Украина передала письма от российских пленных их родственникам

Москалькова заявила, что омбудсмен Украины передал письма от пленных россиян родственникам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец передал письма от российских военнопленных их родственникам. Ее цитирует ТАСС.

«Мы везем с собой письма для родственников наших пленных, которые передал нам омбудсмен Украины», — заявила омбудсмен в эфире телеканала «Россия».

Ранее в среду Москалькова сообщила, что Россия и Украина договорились об обмене 40 военнопленными. Ее встреча с Дмитрием Лубинцем состоялась 11 января в Анкаре в рамках международной конференции омбудсменов.

Кроме этого, Москалькова попросила Лубинца оказать помощь гражданам Украины, которые хотят посетить родственников в России.

