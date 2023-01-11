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18:08, 11 января 2023Ценности

Российский хирург назвал трендовые пластические операции в 2023 году

Хирург Дмитрий Скворцов: в 2023 году в тренде будет удаление силиконовых имплантатов

Фото: Unsplash

Российский хирург Дмитрий Скворцов назвал трендовые пластические операции в 2023 году. Комментарий эксперта появился в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста в области эстетической хирургии, в текущем году будет наблюдаться отказ от созданных искусственным путем пышных форм. Так, звезды, которые ранее делали себе объемные бюсты и ягодицы, начали удалять силиконовые имплантаты либо менять их на меньший размер.

В то же время приоритетной задачей работающих в данной сфере медиков станет помощь клиентам в создании гармоничной фигуры. Например, коррекция талии и очертаний ягодиц посредством липосакции. В данный момент женщины хотят иметь естественные, но «оформленные» тела, отметил врач.

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Также в моде окажутся процедуры, направленные на омоложение и создание четких контуров лица. Среди них, например, установка имплантатов в подбородок и удаления комков Биша, пояснил Скворцов.

В декабре хирург Любовь Гауэр назвала самые популярные виды пластики у россиянок старше 45 лет. По словам специалистки, женщины от 45 до 58 лет предпочитают операции по омоложению лица, среди которых эндоскопическая подтяжка лба и SMAS-лифтинг.

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Алина Гостева
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