Хирург назвала самые популярные виды пластики у россиянок старше 45 лет

Хирург Любовь Гауэр: подтяжка груди — популярный вид пластики у россиянок старше 45 лет

Хирург Любовь Гауэр назвала самые популярные виды пластики у россиянок старше 45 лет. Соответствующей информацией она поделилась с «Лентой.ру».

По словам специалистки, женщины от 45 до 58 лет предпочитают операции по омоложению лица, среди которых эндоскопическая подтяжка лба и SMAS-лифтинг. Последний помогает исправить нарушенную возрастными изменениями геометрию лица, убрать дряблость кожи и излишки жировой ткани. «Часто подтяжку средней и нижней трети лица сочетают с липосакцией области под подбородком. Однако если второй подбородок явился следствием расслоения мышцы платизмы, то хирург проводит платизмопластику. Эта операция также помогает решить проблему дряблой кожи под подбородком и поперечных морщин», — добавила эксперт.

Кроме того, в списке оказались брахиопластика, с помощью которой можно скорректировать обвисшую кожу на руках, и мастопексия — операция по подтяжке груди. В то же время клиентки клиник прибегают к липосакции и липомоделированию, чтобы улучшить контуры тела путем избавления от излишков жира в проблемных областях и придания объема там, где необходимо.

«Самыми популярными зонами для забора жира являются спина, живот, бока и бедра. Затем полученный материал обрабатывают для следующего этапа. После того как жир будет готов к использованию, его можно применить для восстановления западаний и заломов на лице, например для контурирования скул, разглаживания носогубных складок или носослезных борозд», — отметила пластический хирург. Также Гауэр перечислила преимущества жира перед филлерами. Так, он лучше приживается, имеет долговременный эффект и обладает омолаживающими свойствами.

Ранее в декабре российский хирург Любовь Гауэр спрогнозировала виды пластических операций, которые будут особенно популярны в 2023 году.