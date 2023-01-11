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21:48, 11 января 2023Мир

МИД России выразил соболезнования после взрыва в Кабуле

Мария Захарова выразила соболезнования после взрыва у здания МИД Афганистана в Кабуле
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва выражает соболезнования в связи со взрывом у здания МИД Афганистана в Кабуле, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Выражаем соболезнования в связи с террористическим актом, унесшим жизни афганских коллег — сотрудников МИД Афганистана», — написала она.

11 января Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел Афганистана. Инцидент произошел на перекрестке Малик Асгар в районе 15:40 по местному времени (13:40 мск).

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Марина Совина
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