МИД России выразил соболезнования после взрыва в Кабуле

Мария Захарова выразила соболезнования после взрыва у здания МИД Афганистана в Кабуле

Москва выражает соболезнования в связи со взрывом у здания МИД Афганистана в Кабуле, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Выражаем соболезнования в связи с террористическим актом, унесшим жизни афганских коллег — сотрудников МИД Афганистана», — написала она.

11 января Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел Афганистана. Инцидент произошел на перекрестке Малик Асгар в районе 15:40 по местному времени (13:40 мск).