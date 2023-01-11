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13:06, 11 января 2023Россия

В Минобороны сообщили о поражении групп ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили о поражении штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России 11 января.

«Нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР), Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР)», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

Также российские войска ликвидировали четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Кузьмино в ЛНР. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 90 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее 11 января Минобороны показало кадры ударов 300-миллиметровыми термобарическими снарядами «Солнцепека» по позициям ВСУ.

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Варвара Родикова
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