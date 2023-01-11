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09:21, 11 января 2023Россия

Первоклассник порезал учительницу осколком стекла в российском городе

В Вилючинске первоклассник напал с осколком стекла на детей и порезал учительницу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Вилючинске Камчатского края первоклассник напал с осколком стекла на одноклассников и порезал учительницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

По сведениям издания, мальчик на уроке разбил фоторамку и вооружился стеклом. По версии родителей школьника, он поцарапал щеку российской преподавательнице, которая закрыла собой детей. На крики сбежались другие педагоги и отняли у ребенка осколок.

О конфликте рассказали в городских чатах. Родители других учащихся стали настаивать на том, что первоклассника следует изолировать. По их словам, до произошедшего он обижал детей и срывал уроки. Администрация школы на эти стычки не обращала внимания.

В настоящее время вилючинский отдел образования и прокуратура организовали проверку. Школьника госпитализировали для медобследования.

Ранее сообщалось, что московский девятиклассник избил учителя химии за сделанное замечание и сломал ему нос. Врачи также диагностировали у мужчины многочисленные ушибы и перелом костей кисти. В случившемся начали разбираться сотрудники полиции.

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Анна Щербакова
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