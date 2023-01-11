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04:00, 11 января 2023Ценности

44-летняя Николь Шерзингер станцевала на камеру в бикини

44-летняя певица Николь Шерзингер станцевала на камеру в леопардовом бикини на Гавайях

Кадр: @nicolescherzinger

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась видеороликом в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что в настоящий момент 44-летняя знаменитость проводит отпуск на Гавайях. На размещенном видео поп-исполнительница танцует на камеру вместе со своими племянницами. На ней надето голубое бикини, оформленное леопардовым принтом. При этом ее образ дополнили парео с пестрым рисунком и распущенные волосы. Кроме того, на опубликованных кадрах видно, что она решила отказаться от макияжа.

Ролик набрал 30 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Хочу так же хорошо выглядеть в 44», «Какая красивая женщина, Николь», «Невероятная фигура», «Вау! Ты прекрасна», «Королева пляжа и пальм», — высказывались они.

В ноябре 2022 года Шерзингер разместила изображения, на которых показала свое купание в ванне с ледяной водой. На опубликованных кадрах она запечатлена в купальнике бежевого цвета, который оформлен вырезами в области груди и на спине.

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Мария Винар
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