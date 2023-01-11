Рабочему оторвало ногу при обрушении потолка на заводе в Подмосковье

Рабочему керамического завода в Щелково оторвало ногу при обрушении потолка

Рабочий лишился ноги из-за обрушения потолка на Фряновском керамическом заводе в подмосковном Щелково. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как стало известно, обрушение произошло во время ремонтных работ в цехе площадью 900 квадратных метров. Рабочие собирались укрепить внутри помещения колонну.

В результате происшествия пострадали два человека, пишет издание. Одному из них оторвало ногу, его госпитализировали. Второго пострадавшего медики осмотрели на месте.

В сентябре двухтонный деревообрабатывающий станок раздавил бизнесмена на складе в подмосковной Старой Купавне. 52-летнего гендиректора мебельной фирмы госпитализировали с тяжелыми травмами, он скончался в реанимации.