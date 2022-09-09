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Двухтонный станок раздавил бизнесмена на складе в Подмосковье

Гендиректора мебельной фирмы насмерть придавило станком на складе в Подмосковье

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Двухтонный деревообрабатывающий станок раздавил бизнесмена на складе в подмосковной Старой Купавне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, в четверг, 8 сентября, во время разгрузочных работ станок опрокинулся на бок и придавил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, он скончался в реанимации. Погибший оказался 52-летним гендиректором мебельной фирмы, арендовавшей складские помещения, добавил источник.

По информации издания, Следственный комитет (СК) и полиция проводят по факту происшествия проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижнем Новгороде три тонны металла раздавили оставшегося сверхурочно токаря. По данным регионального СК, выйти в сверхурочную смену мужчину вынудило руководство российского предприятия.

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Константин Лысяков
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