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Три тонны металла раздавили задержавшегося на работе россиянина

В Нижнем Новгороде заготовки весом в три тонны упали на задержавшегося на работе токаря

Фото: СК РФ

В Нижнем Новгороде три тонны металла раздавили оставшегося на переработку токаря. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.

Как сообщили представители СК, руководство российского предприятия вынудило мужчину выйти в сверхурочную смену.

Когда ночью в производственном цеху местной металлургической компании 63-летний токарь перемещал две полуторатонные заготовки, держащие их стропы не выдержали, и заготовки рухнули на рабочего. Мужчина скончался в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее сообщалось, что в Челябинске нашли тело 50-летнего рабочего — он погиб в результате несчастного случая, это обнаружили лишь спустя несколько часов.

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Валерий Розенберг
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