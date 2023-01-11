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08:35, 11 января 2023Россия

Мертвую россиянку нашли под окнами десятиэтажного дома

В Ленинском районе Новосибирска нашли мертвую женщину под окнами десятиэтажного дома

РИА Новости/ Алексей Сухоруков

В Ленинском районе Новосибирска нашли мертвую женщину под окнами десятиэтажного дома. Об этом сообщает портал NGS.RU.

Тело россиянки заметили рядом с домом на улице Волховской, 33/1 в Южном микрорайоне. К месту происшествия была направлена следственная группа.

«Следственным отделом по Ленинскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов», — пояснили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

Труп женщины будет направлен в морг для установления причин смерти, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в машине обнаружили тела пропавшей женщины и ее любовника. Незадолго до гибели россиянка села в «Газель» к мужчине, с которым они встречались около полугода. Предварительно, они насмерть отравились угарным газом.

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Анна Щербакова
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