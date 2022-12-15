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15:34, 15 декабря 2022Россия

Пропавшую россиянку и ее любовника нашли мертвыми в машине

Жительница Нижегородской области и ее любовник насмерть отравились угарным газом в машине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Нижегородской области в машине нашли тела пропавшей женщины и ее любовника. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Мать двоих детей из города Шахуньи отправилась на родительское собрание в местную школу и не вернулась. Муж россиянки подал заявление в полицию, и ее начали искать с использованием системы видеонаблюдения.

В результате выяснилось, что незадолго до гибели женщина села в «Газель» к своему любовнику, с которым они встречались около полугода. В этой же машине позже обнаружили тела россиян. Предварительно, они насмерть отравились угарным газом.

Ранее в Тульской области тела двух подростков нашли в закрытой изнутри машине с заведенным двигателем. По данным следствия, 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек умерли от отравления угарным газом.

Похожая история произошла в Норильске в феврале. Там в машине в гараже нашли тела влюбленных подростков в возрасте 16 и 15 лет. По информации прокуратуры, топлива в автомобиле не было, ключи находились в замке зажигания, а на снегу остались следы от выхлопных газов.

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Константин Лысяков
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