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17:20, 11 января 2023Ценности

Нюша показала фигуру после родов

Российская певица Нюша показала фигуру в облегающих джинсах после родов

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру после родов. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 32-летняя знаменитость позирует в косметологическом кабинете в облегающих джинсах и в рубашке люксового бренда Fendi. «Остался намек на животик?» — поинтересовалась артистка у поклонников.

Вдобавок поп-исполнительница рассказала к каким методам прибегает, чтобы вновь вернуться в форму. «Регулярно делаю ручной массаж, чередуя его с тренировками и растяжкой. Эффект — огонь!» — подписала она публикацию.

В декабре 2022 года Нюша прошлась по улице в откровенном образе и вызвала споры в сети. Знаменитость выложила в соцсетях видео, на котором она запечатлена в фиолетовом платье, оформленном высоким разрезом на левом бедре, с вырезом на животе и завязками на груди, в туфлях на шпильке в тон наряда. Многие поклонники, свою очередь, заподозрили певицу в беременности, обратив внимание на ее выпирающий живот.

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Карина Черных
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