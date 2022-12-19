Нюша прошлась по улице в откровенном наряде и вызвала споры в сети

Певица Нюша прошлась по улице в платье с вырезом на животе и вызвала споры в сети

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, прошлась по улице в откровенном образе и вызвала споры в сети. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила видео, на котором она запечатлена в фиолетовом платье, оформленном высоким разрезом на левом бедре, с вырезом на животе и завязками на груди. Ее образ дополнили туфли на шпильке в тон наряда.

Данная публикация набрала 32,3 тысячи лайков. Многие поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать комментарии под роликом. «Вот это наша Нюша, которую мы знаем», «Какая красотка», «Пушка!», «Вот это фигура, особенно ноги!», «Потрясающая женщина», — высказывались они.

В то же время были и те, кто заподозрил исполнительницу в беременности. «Мне одной показалось, или есть животик?», «Ты опять беременна? Какой большой живот», «Неудачное платье», «Беременная женщина по ходу», «Поправилась очень», — писали пользователи.

Ранее Нюша показала естественную внешность и восхитила подписчиков. В начале ролика звезда предстала перед камерой в черном халате и с пучком на голове. На кадрах было видно, что на ее лице отсутствует косметика. Нюша показала свое преображение: она выровняла тон кожи, подвела черным карандашом глаза, оформила графичные стрелки и нанесла на губы розовую помаду. Кроме того, она распустила волосы и надела платье с капюшоном.