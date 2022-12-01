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17:13, 1 декабря 2022Ценности

Нюша показала лицо без макияжа

Российская певица Нюша показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила видео, на котором она продемонстрировала внешность до и после нанесения макияжа. Так, в начале ролика звезда предстала перед камерой в черном халате и с пучком на голове. На кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика. Затем Нюша показала свое преображение: она выровняла тон кожи, подвела черным карандашом глаза, оформила графичные стрелки и нанесла на губы розовую помаду. Кроме того, она распустила волосы и надела платье с капюшоном.

Данная публикация собрала более 17 тысяч лайков. Поклонники восхитились бьюти-трансформацией поп-исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как же макияж увеличивает глаза», «Какая ты красивая. Не важно с мейком или без», «Без макияжа лучше, но тебе виднее», «Похожа на главную героиню из сериала "Клон"», «Нереальная богиня», — высказывались они.

В сентябре российский косметолог Татьяна Баллирано назвала пластические операции Нюши. Специалистка предположила, что исполнительница подверглась нескольким процедурам по улучшению внешности. По ее словам, среди них есть коррекция носа и губ.

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Мария Винар
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