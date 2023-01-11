Очевидец описал первые минуты пожара с шестью сгоревшими машинами в Новой Москве

Очевидица Мария рассказала о возгорании в нескольких местах при пожаре в Новой Москве

Сильный пожар на строительной площадке в жилом квартале в Новой Москве на улице Бориса Пастернака возник сразу в нескольких местах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала местная жительница Мария. Она поделилась подробностями происшествия и описала первые минуты после начала возгорания.

«Около 08:50 в окно увидела пожар, горело сразу в двух местах: бытовка на стройке, огонь от которой перекинулся на припаркованные на огороженной платной парковке автомобили, и речка у дома №3 по улице Бориса Пастернака. Черный дым шел и из решеток канализации между этими двумя локациями», — рассказала очевидица.

По словам собеседницы «Ленты.ру», на парковке сгорело несколько машин. Она отметила, что пожарные приехали быстро. В настоящий момент открытого огня нет, отметила Мария.

«Тушили активно минут 40. Было не менее восьми больших пожарных машин, еще несколько маленьких, скорые, ДПС и автохимлаборатории», — заключила местная жительница.

Как сообщили изданию «Подъем» в экстренных службах, во время пожара сгорело шесть автомобилей. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

10 января на северо-востоке Москвы произошел мощный пожар в трехуровневом здании.